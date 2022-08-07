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Медведев рассказал, как относится к возможному пропуску Джоковичем US Open

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Первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев отреагировал на информацию о том, что серб Новак Джокович может пропустить Открытый чемпиона США — 2022.
Медведев рассказал, как относится к возможному пропуску Джоковичем US Open
  • РИА Новости

«Если говорить только с теннисной точки зрения, не учитывая различные мнения, то я хочу, чтобы Новак сыграл на Открытом чемпионате США», — цитирует Медведева We Love Tennis.

Напомним, что теннисист не принял участия в Открытом чемпионате Австралии из-за скандала с визой. 16 января 2022 года суд постановил депортировать Джоковича, который въехал в Австралию по визе, не предусматривающей медотвода от вакцины против коронавируса.

US Open пройдёт в Нью-Йорке в период с 29 августа по 11 сентября.

Ранее Джокович сообщил, что не планирует вакцинироваться перед US Open.

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