Джокович сообщил, что не планирует вакцинироваться перед US Open

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал о вероятности своей вакцинации для участия в турнире US Open.

«Я знаю, что не привит, и не планирую специально вакцинироваться перед US Open. Я не верю в то, что в законодательстве Соединённых Штатов Америки что-то изменится. Или это возможно? Вы что-то знаете об этом? Я не знаю. У меня нет такой информации», — сказал Джокович на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, что теннисист не принял участия в Открытом чемпионате Австралии из-за скандала с визой. 16 января 2022 года суд постановил депортировать Джоковича, который въехал в Австралию по визе, не предусматривающей медотвода от вакцины против коронавируса.

US Open пройдёт в Нью-Йорке в период с 29 августа по 11 сентября.

Ранее сообщалось, что Джокович поздравил Рыбакину с победой на Уимблдоне.