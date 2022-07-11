Джокович поздравил Рыбакину с победой на Уимблдоне

Победитель Открытого чемпионата Великобритании — 2022 Новак Джокович поздравил чемпионку Уимблдона Елену Рыбакину с победой на турнире.

«Поздравляю Елену Рыбакину», — написал Новак в соцсети.

Рыбакина в финальном матче турнира со счётом 3:6, 6:2, 6:3 победила представительницу Туниса Онс Жабер.

Рыбакина родилась 17 июня 1999 года в Москве. Она является чемпионкой Европы в юниорском командном первенстве. До 2018 года Елена представляла Россию, а затем сменила спортивное гражданство на казахстанское.

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отреагировал на победу Рыбакиной на Уимблдонском турнире.