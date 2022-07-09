Тарпищев прокомментировал победу Рыбакиной в финале Уимблдона

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отреагировал на победу Елены Рыбакиной на Уимблдонском турнире.

«Это очень приятно! Рыбакина молодец! Мы побеждаем на Уимблдонском турнире», — цитирует Тарпищева РИА Новости.

Рыбакина в финальном матче турнира со счётом 3:6, 6:2, 6:3, победила представительницу Туниса Онс Жабер. Игра продолжалась один час 51 минуту.

Рыбакина родилась 17 июня 1999 года в Москве. Она является чемпионкой Европы в юниорском командном первенстве. До 2018 года Елена представляла Россию, а впоследствии сменила спортивное гражданство на казахстанское.

Ранее британское издание назвало выход Рыбакиной в финал Уимблдона «ночным кошмаром» турнира.