Тарпищев прокомментировал победу Рыбакиной в финале Уимблдона
- РИА Новости
«Это очень приятно! Рыбакина молодец! Мы побеждаем на Уимблдонском турнире», — цитирует Тарпищева РИА Новости.
Рыбакина в финальном матче турнира со счётом 3:6, 6:2, 6:3, победила представительницу Туниса Онс Жабер. Игра продолжалась один час 51 минуту.
Рыбакина родилась 17 июня 1999 года в Москве. Она является чемпионкой Европы в юниорском командном первенстве. До 2018 года Елена представляла Россию, а впоследствии сменила спортивное гражданство на казахстанское.
Ранее британское издание назвало выход Рыбакиной в финал Уимблдона «ночным кошмаром» турнира.