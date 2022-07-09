Британское издание назвало выход Рыбакиной в финал Уимблдона «ночным кошмаром» турнира

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Британское издание Express назвало выход в финал Уимблдона российской теннисистки Елены Рыбакиной, которая представляет Казахстан, «ночным кошмаром» турнира.
Британское издание назвало выход Рыбакиной в финал Уимблдона «ночным кошмаром» турнира
  • Gettyimages.ru

«Сборная России назвала выход уроженки Москвы Елены Рыбакиной в финал Уимблдона в женском одиночном разряде своим успехом, несмотря на запрет турнира для игроков, представляющих эту страну», — говорится в статье Express.

В заголовке статьи сказано, что Рыбакина — «ночной кошмар Уимблдона».

Рыбакина в полуфинальном матче нанесла поражение Симоне Халеп из Румынии со счётом 6:3, 6:3. В финале 9 июля она встретится с представительницей Туниса Онс Жабер.

Рыбакина до 2018 года представляла Россию. Позже она сменила спортивное гражданство на казахстанское. Россиянка впервые в карьере вышла в финал турнира Большого шлема.

Ранее Рыбакина высказалась о смене спортивного гражданства с российского на казахстанское.

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