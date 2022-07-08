Рыбакина ответила на вопрос, чувствует ли она себя русской

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Финалистка Открытого чемпионата Великобритании по теннису 2022 года Елена Рыбакина высказалась о смене спортивного гражданства с российского на казахстанское.
Рыбакина ответила на вопрос, чувствует ли она себя русской
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«Я уже давно выступаю за Казахстан и очень рада представлять эту страну. В меня поверили. Больше нет вопросов о том, что я чувствую. Да, я родилась в России, но представляю Казахстан», — цитирует Рыбакину Tennis 365.

Вместе с тем 23-летняя москвичка выразила сожаление, что российские теннисисты не были допущены на Уимблдон-2022.

«Я просто наслаждаюсь игрой здесь и стараюсь сделать всё возможное для победы в турнире», — заключила она.

Рыбакина в полуфинальном матче нанесла поражение Симоне Халеп из Румынии в двух сетах со счётом 6:3, 6:3. В финале 9 июля она встретится с представительницей Туниса Онс Жабер.

Рыбакина до 2018 года представляла Россию. Позже она сменила спортивное гражданство на казахстанское. Россиянка впервые в карьере вышла в финал турнира Большого шлема.

Ранее полуфиналист «Ролан Гаррос» Андрей Чесноков прокомментировал выход Рыбакиной в финал Уимблдона.

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