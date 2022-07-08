Чесноков оценил шансы Рыбакиной выиграть Уимблдон

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков прокомментировал выход россиянки Елены Рыбакиной, выступающей за Казахстан, в финал Уимблдона, где встретится с представительницей Туниса Онс Жабер.

«Станет ли для меня неожиданностью, если Рыбакина выиграет Уимблдон? Я не думаю, потому что у неё очень хорошие шансы. Жабер должна справляться с её мощными ударами, но я не знаю, как долго она может это делать», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Он также заявил, что теннисистка потенциально хорошо играет на траве и её соперники не успевают за её силовыми подачами. По его мнению, если Рыбакина возьмёт инициативу в свои руки в матче с Жабер, то она может победить.

Рыбакина до 2018 года представляла Россию. Позже она сменила спортивное гражданство на казахстанское. Россиянка впервые в карьере вышла в финал турнира Большого шлема.

Ранее заслуженный тренер России Владимир Камельзон высказался о выходе Рыбакиной в финал Открытого чемпионата Великобритании по теннису.