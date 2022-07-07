Камельзон — о выходе Рыбакиной в финал Уимблдона: российская школа тенниса эффективна

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Заслуженный тренер России Владимир Камельзон высказался о выходе россиянки Елены Рыбакиной, выступающей за Казахстан, в финал Открытого чемпионата Великобритании по теннису.
Камельзон — о выходе Рыбакиной в финал Уимблдона: российская школа тенниса эффективна
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«Её выход в финал — прежде всего победа российского тенниса. Это школа советских времен, которая сохранила свою актуальность, и их тренеры работают на основании тех методик, которые были разработаны с тех времён», — цитирует Камельзона ТАСС.

Он подчеркнул, что Федерация тенниса России (ФТР) не должна упускать таких игроков, как Рыбакина. По его мнению, любая девочка может выиграть Уимблдон. Однако Рыбакина поймала кураж в текущем розыгрыше.

«Я бы ей предложил прыгнуть ещё выше, это редчайшая возможность», — заключил он.

23-летняя москвичка (17-й номер посева) в полуфинальном матче нанесла поражение Симоне Халеп (16-й) из Румынии в двух сетах со счётом 6:3, 6:3.

Рыбакина до 2018 года представляла Россию. Позже она сменила спортивное гражданство на казахстанское. Россиянка впервые в карьере вышла в финал турнира Большого шлема.

В другом полуфинале представительница Туниса Онс Жабер одержала победу над немецкой теннисисткой Татьяной Марией (6:2, 3:6, 6:1).

Ранее глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал выход Рыбакиной в финал Открытого чемпионата Великобритании.



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