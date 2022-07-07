Тарпищев — о выходе Рыбакиной в финал Уимблдона: она может выиграть турнир

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал выход в финал Открытого чемпионата Великобритании россиянки Елены Рыбакиной, выступающей за Казахстан.

«Трава идеально подходит для Рыбакиной. Классно подаёт, играет плоско, чёткие удары. Лена может выигрывать Уимблдон. Всё заслуженно. Здорово, что всё так сложилось, будем за неё болеть. У неё есть всё, чтобы победить Жабер», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».

23-летняя москвичка (17-й номер посева) в полуфинальном матче нанесла поражение Симоне Халеп (16-й) из Румынии в двух сетах со счётом 6:3, 6:3.

Рыбакина до 2018 года представляла Россию. Позже она сменила спортивное гражданство на казахстанское. Россиянка впервые в карьере вышла в финал турнира Большого шлема.

В другом полуфинале представительница Туниса Онс Жабер одержала победу над немецкой теннисисткой Татьяной Марией (6:2, 3:6, 6:1).

Ранее Тейлор Фритц назвал поражение от Рафаэля Надаля на Уимблдоне самым болезненным в карьере.





