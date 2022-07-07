Тарпищев — о выходе Рыбакиной в финал Уимблдона: она может выиграть турнир

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Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал выход в финал Открытого чемпионата Великобритании россиянки Елены Рыбакиной, выступающей за Казахстан.
Тарпищев — о выходе Рыбакиной в финал Уимблдона: она может выиграть турнир
  • РИА Новости

«Трава идеально подходит для Рыбакиной. Классно подаёт, играет плоско, чёткие удары. Лена может выигрывать Уимблдон. Всё заслуженно. Здорово, что всё так сложилось, будем за неё болеть. У неё есть всё, чтобы победить Жабер», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».

23-летняя москвичка (17-й номер посева) в полуфинальном матче нанесла поражение Симоне Халеп (16-й) из Румынии в двух сетах со счётом 6:3, 6:3.

Рыбакина до 2018 года представляла Россию. Позже она сменила спортивное гражданство на казахстанское. Россиянка впервые в карьере вышла в финал турнира Большого шлема.

В другом полуфинале представительница Туниса Онс Жабер одержала победу над немецкой теннисисткой Татьяной Марией (6:2, 3:6, 6:1).

Ранее Тейлор Фритц назвал поражение от Рафаэля Надаля на Уимблдоне самым болезненным в карьере.



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