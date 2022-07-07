Тарпищев — о выходе Рыбакиной в финал Уимблдона: она может выиграть турнир
- РИА Новости
«Трава идеально подходит для Рыбакиной. Классно подаёт, играет плоско, чёткие удары. Лена может выигрывать Уимблдон. Всё заслуженно. Здорово, что всё так сложилось, будем за неё болеть. У неё есть всё, чтобы победить Жабер», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».
23-летняя москвичка (17-й номер посева) в полуфинальном матче нанесла поражение Симоне Халеп (16-й) из Румынии в двух сетах со счётом 6:3, 6:3.
Рыбакина до 2018 года представляла Россию. Позже она сменила спортивное гражданство на казахстанское. Россиянка впервые в карьере вышла в финал турнира Большого шлема.
В другом полуфинале представительница Туниса Онс Жабер одержала победу над немецкой теннисисткой Татьяной Марией (6:2, 3:6, 6:1).
Ранее Тейлор Фритц назвал поражение от Рафаэля Надаля на Уимблдоне самым болезненным в карьере.