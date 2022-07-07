Фритц назвал поражение от Надаля на Уимблдоне самым болезненным в карьере
«Самое болезненное поражение, которое у меня было. Я уверенно говорю, что он — номер один, потому что после того, как матч закончился, я сидел, и мне хотелось плакать», — цитирует Фритца Reuters.
В четвертьфинальном матче Надаль одержал победу со счётом 3:6, 7:5, 3:6, 7:5, 7:6 (10:4). В полуфинале испанец встретится с австралийцем Ником Кирьосом.
Напомним, что турнир проходит без российских и белорусских теннисистов. Соревнования завершатся 10 июля.
Ранее Рафаэль Надаль рассказал о проблемах с мышцами живота во время четвертьфинала с Тейлором Фритцем.