Надаль: не могу дать однозначного ответа, сыграю ли в полуфинале Уимблдона

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о проблемах с мышцами живота во время четвертьфинала с американцем Тейлором Фритцем.

«Я привык терпеть боль и играть с проблемами. Поэтому знаю, что, когда чувствую нечто подобное, значит, с моим животом что-то не так. Подобные ощущения у меня уже пару дней. Но сегодня был худший. Боль усилилась и ограничивала движения. Сыграю ли я в полуфинале? Не могу дать однозначного ответа, потому что завтра может случиться ещё что-то, и я окажусь лжецом», — приводит слова Надаля Ubitennis.

Он также отметил, что все решения принимает сам игрок, но ему необходимо узнать различные мнения и всё проверить, потому что здоровье важнее победы. По его словам, если отбросить все проблемы, то он отлично играет.

Во время четвертьфинального матча Надаль брал медицинский тайм-аут, однако смог одержать победу со счётом 3:6, 7:5, 3:6, 7:5, 7:6 (10:4).

В полуфинале соперником испанца станет австралиец Ник Кирьос.

Ранее Надаль принёс свои извинения итальянцу Лоренцо Сонего за свои действия во время матча третьего круга Открытого чемпионата Великобритании 2022 года.