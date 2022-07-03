Надаль извинился перед Сонего за свои действия во время матча на Уимблдоне
- AP
«Я должен сказать, что был неправ. Так что извините за это. Это была моя ошибка. Всё, что было во время матча, я больше не буду комментировать. Я поговорил с ним в раздевалке. Разговор останется между нами», — заявил Надаль.
Во время матча испанец позвал своего оппонента к сетке. Надаль заявил, что Сонего продолжает долго стонать после ударов. Судья попросил итальянца перестать издавать звуки.
Надаль нанёс разгромное поражение Сонего в трёх сетах со счётом 6:1, 6:2, 6:4. В следующем круге он сыграет с Ботиком ван де Зандсхулпом.
Ранее сообщалось, что Ига Свёнтек потерпела поражение от 37-й ракетки мира и вылетела с Уимблдона.