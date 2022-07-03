Надаль извинился перед Сонего за свои действия во время матча на Уимблдоне

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Испанский теннисист Рафаэль Надаль принёс свои извинения итальянцу Лоренцо Сонего за свои действия во время матча третьего круга Открытого чемпионата Великобритании 2022 года.
Надаль извинился перед Сонего за свои действия во время матча на Уимблдоне
  • AP

«Я должен сказать, что был неправ. Так что извините за это. Это была моя ошибка. Всё, что было во время матча, я больше не буду комментировать. Я поговорил с ним в раздевалке. Разговор останется между нами», — заявил Надаль.

Во время матча испанец позвал своего оппонента к сетке. Надаль заявил, что Сонего продолжает долго стонать после ударов. Судья попросил итальянца перестать издавать звуки.

Надаль нанёс разгромное поражение Сонего в трёх сетах со счётом 6:1, 6:2, 6:4. В следующем круге он сыграет с Ботиком ван де Зандсхулпом.

Ранее сообщалось, что Ига Свёнтек потерпела поражение от 37-й ракетки мира и вылетела с Уимблдона.

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