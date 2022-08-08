Журова: Медведев никогда не открещивался от России

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что первая ракетка мира Даниил Медведев никогда не открещивался от России.

«Медведев никогда не отличался никакими спорными политическими заявлениями. Напротив, можно вспомнить, как он во время Олимпиады жёстко ответил на провокационный вопрос журналиста о допинге и отразил атаку с его стороны. Даниил регулярно получал негативные комментарии с трибун ещё до начала спецоперации на Украине, но никогда не открещивался от своей родины», — сообщила Журова в беседе с RT.

Ранее Журова ответила на упрёки депутата в адрес Медведева: глупо обвинять ребят в бегстве на Запад.