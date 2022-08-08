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Журова: Медведев никогда не открещивался от России

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что первая ракетка мира Даниил Медведев никогда не открещивался от России.
Журова: Медведев никогда не открещивался от России
  • AFP
  • © RODRIGO ARANGUA

«Медведев никогда не отличался никакими спорными политическими заявлениями. Напротив, можно вспомнить, как он во время Олимпиады жёстко ответил на провокационный вопрос журналиста о допинге и отразил атаку с его стороны. Даниил регулярно получал негативные комментарии с трибун ещё до начала спецоперации на Украине, но никогда не открещивался от своей родины», — сообщила Журова в беседе с RT.

Ранее Журова ответила на упрёки депутата в адрес Медведева: глупо обвинять ребят в бегстве на Запад.

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