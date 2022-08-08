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Журова ответила на упрёки депутата в адрес Медведева: глупо обвинять ребят в бегстве на Запад

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о словах парламентария Романа Терюшкова в адрес первой ракетки мира Даниила Медведева.
Журова ответила на упрёки депутата в адрес Медведева: глупо обвинять ребят в бегстве на Запад
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

«Раньше почему-то всех устраивало, что теннисисты с детства тренируются за рубежом. Это происходило, во-первых, в силу того, что зимой в России невозможно играть на открытых кортах. Многие были вынуждены уезжать в другие страны. Во-вторых, теннис с самых первых этапов не любительский вид спорта», — заявила Журова RT.

Она также подчеркнула, что, для того чтобы набирать очки, спортсмену нужно с 11 лет участвовать в международных соревнованиях. По её словам, только после этого обратят внимание на теннисиста и появятся спонсоры.

«В России же теннис не финансируется государством практически никак, если не брать в расчёт детско-юношеский спорт. Такая система в этом виде в стране существует уже давно, и обвинять ребят в бегстве на Запад глупо. В противном случае у нас просто не было бы тенниса и всех побед. У людей нет другого выхода», — заключила Журова.

Ранее заслуженный тренер России Виктор Янчук объяснил, почему не видит ничего страшного в проживании Медведева во Франции.

 

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