«Перед нами пример русофобии»: в парламенте Великобритании осудили сотрудничество Радукану и Турсунова

В парламенте Великобритании осудили сотрудничество Эммы Радукану и Дмитрия Турсунова. Председатель межпартийной группы по России Крис Брайант выразил опасение, что в Кремле это представят как пиар-достижение. А руководитель специальной комиссии по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту Джулиан Найт посоветовал Ассоциации лаун-тенниса (LTA) вмешаться в происходящее. По мнению олимпийской чемпионки Елены Весниной, Турсунов — один из немногих сильных тренеров в туре. В свою очередь, тренер Ольга Морозова выразила уверенность, что отечественный наставник способен вывести подопечную на новый уровень. А Виктор Янчук счёл слова депутатов проявлениями русофобии.

«Кремль представит это как пиар-достижение»

О том, что Эмма Радукану тренируется под руководством Дмитрия Турсунова, стало известно в конце июля. Эта новость закономерно вызвала в мире тенниса большой интерес. Россиянин за последние годы зарекомендовал себя как один из самых успешных тренеров, в то время как молодая талантливая британка с апреля занималась без постоянного личного наставника и нуждалась во встряске.

Сообщается, что они начали совместную работу в Вашингтоне, где 1 августа стартует турнир WTA 250. По данным СМИ, стороны договорились на пробный период, и, если их всё устроит, уроженец Москвы продолжит тренировать девушку по ходу серии североамериканских соревнований.

Однако на родине спортсменки её выбором остались довольны далеко не все. Так, одно из самых популярных изданий страны, The Telegraph, выпустило подробный материал о Радукану и предоставило слово сразу двум членам парламента Великобритании, которые осудили решение Эммы.

Например, председатель межпартийной парламентской группы по России Крис Брайант выразил опасение, что в Москве работу Турсунова с местной звездой представят в выгодном для себя свете.

«Кремль представит это как пиар-достижение и как показатель того, что Великобритании в действительности нет дела до происходящего на Украине, поэтому будет очень жаль, если Эмма пойдёт на это. Я настоятельно призываю её подумать ещё раз», — подчеркнул Брайнт.

В свою очередь, его коллега Джулиан Найт — председатель специальной комиссии по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту — пошёл ещё дальше и посоветовал британской Ассоциации лаун-тенниса (LTA) вмешаться в данный вопрос.

«Когда россиянин тренирует восходящую звезду номер один Великобритании, это и правда коробит... Нужно, чтобы с Турсуновым состоялся разговор по поводу его позиции относительно вторжения... Хотелось бы надеяться, LTA проявит здесь какое-то лидерство и сможет посоветовать Эмме, как лучше поступить», — отметил депутат.

«Мне нужен тренер, который в состоянии находиться рядом»

При этом отечественный специалист в начале июня вынужден был прекратить сотрудничество со второй ракеткой планеты Анетт Контавейт. Напоследок он поблагодарил её за совместную работу и пожелал успеха в дальнейшей карьере.

Сама эстонка также тепло попрощалась с наставником и назвала причиной их расставания проблемы с визами. По словам спортсменки, в марте он не смог поехать с ней в США, а с началом серии травяных турниров — в Великобританию, в том числе на Уимблдон.

«...Я ему очень благодарна. Причина кроется в том, что, поскольку у Дмитрия российский паспорт, ему сейчас очень сложно получать визы, он не может ездить со мной на многие турниры. Я всё-таки чувствую, что мне нужен тренер, который в состоянии находиться рядом и у которого нет таких практических сложностей», — цитирует теннисистку Err.ee.

Менее чем за год под руководством Турсунова она добилась впечатляющего прогресса. Ещё в конце 2020-го эстонка даже не входила в топ-20. Но помощь Дмитрия дала мгновенные результаты.

В августе прошлого года Контавейт выиграла первый с 2017-го турнир WTA в Кливленде. Осенью последовали победы в Остраве, Москве и Румынии. Таким образом, Анетт первенствовала в четырёх соревнованиях за три месяца.

В 2022-м эстонка добилась успеха только в Санкт-Петербурге, зато добралась до финала в Мехико, Катаре и Гамбурге. Столь впечатляющее выступление позволило ей подняться на вторую строчку мирового рейтинга. В настоящий момент она уступает только непобедимой Иде Швёнтек.

До Контавейт российский специалист добился аналогичных успехов с Ариной Соболенко. Он согласился работать с молодой белоруской в 2018-м и помог ей пробиться на топ-уровень. Под его руководством она выиграла пять турниров WTA в одиночном разряде, в том числе женский итоговый. В 2020-м, когда спортсменка решила перейти к другому специалисту, она располагалась уже в топ-5.

«Вопросы о национальности здесь неуместны»

По мнению экспертов RT, наставник способен помочь выйти на новый уровень и 19-летней Радукану, которая после сенсационной прошлогодней победы на US Open переживает спад, регулярно меняет тренеров и не может справиться с многочисленными повреждениями. Так, олимпийская чемпионка Елена Веснина считает, что специалист отлично знаком со спецификой женского тенниса и, поскольку сам выступал на высоком уровне, знает многие нюансы.

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«Она выбрала себе хорошего человека, который способен помочь ей снова начать прогрессировать. Ведь после победы на US Open в результатах Эммы наметился спад. Неудивительно, что она ищет различные варианты. Поймите, в мире тенниса не так много по-настоящему сильных тренеров. Турсунов, безусловно, является одним из них... Надеюсь, англичанке никто не запретит работать с наставником, несмотря на его национальность», — подчеркнула Веснина.

В свою очередь, Ольга Морозова, бывший наставник Елены Дементьевой, назвала коллегу идеальным вариантом для англичанки, поскольку он как никто умеет придавать новый импульс попавшим в кризис спортсменкам.

«Вспомните и Соболенко, и Контавейт, которую он вывел на очень высокий уровень. Поэтому вопросы о его национальности здесь неуместны. Сейчас важно, что Эмме нужен человек, который её взбодрит и заставит играть на уровне, соответствующем победительнице US Open. Турсунова я знаю давно, мне нравится его подход. Он очень приятный человек с отличным чувством юмора и в то же время строгий. Надеюсь, он ей поможет», — выразила мнение специалист.

При этом эксперты жёстко осудили попытки британских парламентариев диктовать своё мнение теннисистке. Проживающая в Лондоне Морозова призналась, что не слышала подобных обсуждений, и связала произошедшее с желанием отдельных журналистов выделиться.

«Вместо того чтобы посмотреть в суть дела, написать, что Турсунов — прекрасный тренер, который способен вернуть теннисистку на правильные рельсы, начинаются какие-то пересуды. Зачем это нужно, не понимаю. У Радукану впереди US Open, где она может потерять кучу очков», — посетовала тренер.

Веснина же считает, что гипотетический запрет англичанке работать с российским специалистом способен открыть ящик Пандоры, поскольку теннис — индивидуальный вид спорта и игроки всегда сами выбирают себе наставников, не руководствуясь посторонними советами.

Наконец, заслуженный тренер Виктор Янчук назвал заявления депутатов политическими проделками. Ещё больше его удивило, что в Туманном Альбионе вообще возникли претензии к давно проживающему в США Турсунову.

«Важно понимать: наставников и спортсменов в мире тенниса объединяют достаточно специфичные связи. Тут всё сугубо индивидуально, и, если они сошлись с профессиональной точки зрения, не стоит в это вмешиваться. А тот факт, что Турсунов является россиянином, вообще не должен никого заботить... К сожалению, перед нами пример русофобии. Это проделки людей, не имеющих отношения к теннису. Я выступаю за то, чтобы спорт и политику не пытались смешивать», — подчеркнул специалист.