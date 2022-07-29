Веснина — о требованиях запретить Радукану работать с Турсуновым: давать такие советы неправильно

Олимпийская чемпионка Елена Веснина высказалась о требованиях запретить теннисистке Эмме Радукану работать с тренером Дмитрием Турсуновым.

«Она выбрала себе хорошего специалиста, который способен помочь ей выйти на новый уровень и снова начать прогрессировать. Ведь после победы на US Open в 2021-м в результатах Эммы наметился спад. Неудивительно, что она ищет различные варианты. Поймите, в мире тенниса не так много по-настоящему сильных тренеров. Турсунов, безусловно, является одним из них, так как сумел вывести на вторую строчку рейтинга WTA двух девушек подряд. Надеюсь, англичанке никто не запретит работать с наставником, несмотря на его национальность», — заявила Веснина RT.

Ранее в Великобритании отреагировали на сотрудничество теннисистки Радукану с Турсуновым.