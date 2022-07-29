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В Великобритании отреагировали на сотрудничество теннисистки Радукану с Турсуновым

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Британский политик Джулиан Найт, председатель специальной комиссии по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту, высказался на тему сотрудничества чемпионки US Open Эммы Радукану и российского тренера Дмитрия Турсунова.
В Великобритании отреагировали на сотрудничество теннисистки Радукану с Турсуновым
  • AP
  • © Alastair Grant

«Неприятно видеть, как русский тренирует восходящую звезду номер один в Великобритании. Можно надеяться, что LTA проконтролирует этот вопрос и сможет посоветовать Эмме, как лучше действовать», — приводит слова политика издание The Telegraph.

28 июля сообщалось, что Турсунов станет тренером чемпионки US Open Радукану.

Если команду теннисистки устроят результаты под руководством Турсунова, то Дмитрий будет работать с Радукану на протяжении всей американской серии.

Прежде Турсунов сотрудничал с эстонкой Анетт Контавейт, которая под его руководством дошла до финала Итогового турнира WTA.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отреагировал на победу Потаповой над второй ракеткой мира Контавейт.

 

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