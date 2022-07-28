Бывший российский теннисист Турсунов станет тренером чемпионки US Open Радукану

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Действующая чемпионка US Open Эмма Радукану будет готовиться к предстоящему Открытому чемпионату США под руководством российского тренера Дмитрия Турсунова.
Бывший российский теннисист Турсунов станет тренером чемпионки US Open Радукану
  • РИА Новости

Специалист будет сопровождать десятую ракетку мира на турнире в Вашингтоне, который пройдёт с 1 по 7 августа, сообщает Daily Mail со ссылкой на представителей спортсменки.

Если команду теннисистки устроят результаты под руководством Турсунова, то Дмитрий будет работать с Радукану на протяжении всей американской серии.

Прежде Турсунов сотрудничал с эстонкой Анетт Контавейт, которая под его руководством дошла до финала Итогового турнира WTA.

Ранее сообщалось, что ITIA дисквалифицировало голландского тренера по теннису на 12 лет за договорные матчи.

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