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Тарпищев отреагировал на победу Потаповой над второй ракеткой мира Контавейт

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал разгромную победу Анастасии Потаповой в четвертьфинале турнира в Праге.
Тарпищев отреагировал на победу Потаповой над второй ракеткой мира Контавейт
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/Mathias Schulz

«Настя молодец, такие результаты внушают уверенность в собственных силах. Конечно, это говорит о её хорошей игре, но, видимо, и Контавейт как раз выступала на фоне нагрузок», цитирует Тарпищева РИА Новости.

Он также подчеркнул, что Потапова является одной из самых перспективных молодых спортсменок. По его словам, Анастасия имеет хорошую физическую подготовку и атакующий стиль игры.

«Единственное, надо разнообразить технико-тактические данные. Надо понимать, что сейчас идёт подготовка к более важным соревнованиям, все находятся в разном состоянии и под большими нагрузками, что мешает правильным ощущениям на корте», — заключил Тарпищев.

Россиянка обыграла эстонку Анетт Контавейт в двух сетах со счётом 6:1, 6:1. Игра продолжалась 51 минуту.

Следующей соперницей Потаповой станет победительница пары Магда Линетт (Польша) — Ван Цян (Китай).

Призовой фонд турнира составляет около $250 тыс.

Ранее пятикратная победительница турниров Большого шлема россиянка Мария Шарапова высказалась о своём самочувствии после родов.

 

 

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