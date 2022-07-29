Тарпищев отреагировал на победу Потаповой над второй ракеткой мира Контавейт

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал разгромную победу Анастасии Потаповой в четвертьфинале турнира в Праге.

«Настя молодец, такие результаты внушают уверенность в собственных силах. Конечно, это говорит о её хорошей игре, но, видимо, и Контавейт как раз выступала на фоне нагрузок», — цитирует Тарпищева РИА Новости.

Он также подчеркнул, что Потапова является одной из самых перспективных молодых спортсменок. По его словам, Анастасия имеет хорошую физическую подготовку и атакующий стиль игры.

«Единственное, надо разнообразить технико-тактические данные. Надо понимать, что сейчас идёт подготовка к более важным соревнованиям, все находятся в разном состоянии и под большими нагрузками, что мешает правильным ощущениям на корте», — заключил Тарпищев.

Россиянка обыграла эстонку Анетт Контавейт в двух сетах со счётом 6:1, 6:1. Игра продолжалась 51 минуту.

Следующей соперницей Потаповой станет победительница пары Магда Линетт (Польша) — Ван Цян (Китай).

Призовой фонд турнира составляет около $250 тыс.

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