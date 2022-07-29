Шарапова рассказала о самочувствии после родов

Короткая ссылка
Пятикратная победительница турниров Большого шлема россиянка Мария Шарапова высказалась о своём самочувствии после родов.
Шарапова рассказала о самочувствии после родов
  • AFP
  • © Angela WEISS

«Сегодня четыре недели после родов и две недели после того, как я снова начала двигаться. Не думаю, что моё тело когда-либо чувствовало себя таким слабым, как в день после родов. Так что даже простые движения кажутся огромным прогрессом», — написала Шарапова в соцсетях.

Российская теннисистка помолвлена с британским бизнесменом Александром Гилксом. 15 июля стало известно, что бывшая первая ракетка мира родила 1 июля первенца. Мальчика назвали Теодором.

Напомним, что Шарапова объявила о завершении карьеры в 2020 году.

Ранее полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков прокомментировал решение организаторов Уимблдона не приглашать Шарапову на празднование 100-летия центрального корта соревнований.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить