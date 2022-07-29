Шарапова рассказала о самочувствии после родов

Пятикратная победительница турниров Большого шлема россиянка Мария Шарапова высказалась о своём самочувствии после родов.

«Сегодня четыре недели после родов и две недели после того, как я снова начала двигаться. Не думаю, что моё тело когда-либо чувствовало себя таким слабым, как в день после родов. Так что даже простые движения кажутся огромным прогрессом», — написала Шарапова в соцсетях.

Российская теннисистка помолвлена с британским бизнесменом Александром Гилксом. 15 июля стало известно, что бывшая первая ракетка мира родила 1 июля первенца. Мальчика назвали Теодором.

Напомним, что Шарапова объявила о завершении карьеры в 2020 году.

Ранее полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков прокомментировал решение организаторов Уимблдона не приглашать Шарапову на празднование 100-летия центрального корта соревнований.