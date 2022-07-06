Чесноков заявил, что решение не приглашать Шарапову на Уимблдон создаёт напряжённость

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков прокомментировал решение организаторов Уимблдона не приглашать Марию Шарапову на празднование 100-летия центрального корта соревнований.

«Организаторы Уимблдона своими действиями только усугубляют ситуацию. И я бы понял их, если бы это как-то могло помочь. А такие решения только нагнетают обстановку, создают дополнительную напряжённость. На что они рассчитывают? Смогут, убрав Машу из роликов, закончить военный конфликт? Она в России вообще не живёт. Может, даже не знает о происходящем на Украине. Ей, возможно, не до этого. Ведь есть люди, которые не следят за событиями. Я, например, не могу. Просто хочу, чтобы всё побыстрее закончилось», — заявил Чесноков в интервью RT.

Он добавил, что ситуация, происходящая на Украине, — политический вопрос, который не должен касаться обычных людей.

«Отвечать должны политики, а не я или Маша Шарапова. В чём виноваты дети, которые также отстранены от Уимблдона? Нам говорили, что введут санкции, но простой народ страдать не будет. А в итоге получилось наоборот», — отметил Чесноков.

Ранее Елена Веснина заявила, что Шарапову не пригласили на мероприятие Уимблдона из-за беременности.