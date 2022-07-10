«Пусть спорт будет свободен от политики»: как победа Рыбакиной поставила организаторов Уимблдона в неловкое положение

Теннисистка Елена Рыбакина стала первой представительницей Казахстана, кому удалось выиграть турнир Большого шлема. В финале Уимблдона уроженка Москвы в трёх сетах одержала волевую победу над Онс Жабер. Журналисты и болельщики отмечают неловкость ситуации, в которую попали организаторы турнира, запретившие участвовать в нём россиянам и белорусам. При этом ещё четыре года назад Рыбакина располагалась в конце второй сотни рейтинга WTA и вынуждена была сменить гражданство, чтобы продолжить карьеру. По словам спортсменки, в Казахстане в неё поверили и сделали всё, чтобы она могла прогрессировать.

«Невероятный человек, с которым приятно работать»

Успех Елены Рыбакиной на Уимблдоне стал настоящей сенсацией. Перед началом соревнований мало кто мог предположить, что победу одержит уроженка Москвы, чьим наивысшим достижением на турнирах Большого шлема до этого был выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос», но ей удалось совершить небольшое чудо.

Некоторые отмечают, что представляющей Казахстан теннисистке повезло с сеткой, но на самом деле ей пришлось противостоять достаточно сильным соперницам. Так, во втором круге она прошла чемпионку US Open-2019 Бьянку Андрееску, а в четвертьфинале в трёх сетах сломила сопротивление Айлы Томлянович, занимающей 44-е место в рейтинге WTA.

Свой высокий уровень она продемонстрировала и в решающих матчах. Сначала Рыбакина не оставила шансов бывшей первой ракетке планеты Симоне Халеп (6:3, 6:3), а затем проявила силу воли в решающем противостоянии с номером два рейтинга WTA Онс Жабер, которая в этом году первенствовала на турнирах в Берлине и Мадриде и горела желанием выиграть первый ТБШ в карьере.

После первого сета это казалось вполне реальным. Елена заметно нервничала и смотрелась не лучшим образом, что привело к большому количеству невынужденных ошибок — 17 против семи у соперницы. Как результат, туниска спокойно взяла верх с двумя брейками — 6:3.

Столь неудачное начало могло выбить 23-летнюю девушку из колеи, но славящаяся своим спокойствием москвичка собралась и перевернула ход встречи. Во второй партии она сразу же взяла подачу соперницы и уверенно довела дело до победы — 6:2. В заключительном сете сценарий полностью повторился.

Пусть Жабер и совершала много помарок, Рыбакина сделала всё от себя зависящее и не позволила ей вернуться в игру. Например, в шестом гейме решающей партии она отыграла тройной брейк-пойнт, после чего более опытная туниска окончательно сдалась.

Примечательно, что Елена стала первой теннисисткой с 2006-го, которой удалось одержать победу в финале Уимблдона, уступив в первом сете. 16 лет назад это сделала Амели Моресмо. Также Рыбакина стала первым триумфатором ТБШ в истории Казахстана и самой молодой чемпионкой Уимблдона начиная с 2011-го, когда Петра Квитова добилась успеха в 21 год.

Самое удивительное, что, даже взяв верх над Жабер, спортсменка сохранила самообладание. Она лишь подняла кулак вверх и слегка улыбнулась. Хладнокровие давно превратилось в визитную карточку москвички, однако волю эмоциям она неожиданно дала на пресс-конференции. Девушка посетовала, что её родители не сумели приехать на финал, после чего расплакалась. Увидев шокированных представителей СМИ, она спросила: «Ну вы же хотели от меня эмоций?» Присутствующие в зале тут же рассмеялись.

«Я совершенно не ожидала того, что произошло за эти две недели. Это была физически и морально выматывающая игра, поэтому в конце я просто была очень рада, что она закончилась. В тот момент я просто не верила, что у меня получилось», — заявила Рыбакина.

Также она отдала дань уважения сопернице и призналась, что играть с Жабер для неё — сплошное удовольствие. По мнению представительницы Казахстана, в WTA-туре нет людей, которые демонстрируют такой же теннис, как Онс. Туниска в ответ поблагодарила Елену и даже в шутку пообещала научить её праздновать.

Тренер победительницы Стефано Вуков, как и его подопечная, признался, что даже не мог представить себе такого успеха.

«Мы начали работать вместе четыре года назад, участвовали в турнирах ITF... Это поразительная (победа. — RT) для неё как игрока и для меня как тренера. Она очень спокойный человек. Это невозможно изменить: она такая, какая есть. Но она может быть чуть более агрессивной, чтобы не останавливаться по ходу матча, а выигрывать больше моментов. Она такая, и с ней невероятно приятно работать», — приводит слова специалиста Eurosport.

«Организаторам было весьма неловко вручать трофей уроженке России»

В мире тенниса же больше внимания обратили не столько на сам результат, сколько на то, что Уимблдон по иронии судьбы выиграла уроженка Москвы. И после окончания встречи герцогине Кембриджской Кейт Миддлтон пришлось вручать ей трофей на глазах у всего мира.

Так, британский журналист Сэм Стрит отметил, что спортсменке, вероятно, придётся заплатить налог с призовых, заработанных в Лондоне, в российскую казну — «напрямую Владимиру Путину». При этом Виктория Азаренко, по его словам, «не отправила бы в Белоруссию ни пенни».

Американский журналист Бен Ротенберг отметил другую сторону исторического триумфа.

«Само собой, очень неловко, что после запрета на участие россиян Уимблдон выиграла москвичка, но, на мой взгляд, это свидетельствует об огромном провале России. Елена Рыбакина ушла из российского тенниса, потому что они не поддержали её и не признали её талант», — написал он.

А британское издание Daily Express накануне назвало великолепное выступление Рыбакиной «ночным кошмаром» для организаторов Уимблдона.

Удивлены остались и болельщики. Один из них написал в социальных сетях, что нельзя было придумать сценария лучше, чем при котором представитель королевской семьи вручает трофей россиянке. Другой назвал бредом ситуацию, когда москвичка выигрывает турнир, несмотря на отстранение российских теннисистов. Некоторые же сочли, что это наглядно продемонстрировало несовместимость спорта и политики.

«Мои поздравления Елене. Наверное, организаторам было весьма неловко вручать трофей уроженке России, притом что они пытались изолировать эту страну. Спорт для всех, пожалуйста, не нужно изоляции. Пусть спорт будет свободен от политики», — подчеркнул один из пользователей Twitter.

«В Казахстане мне очень помогли»

А вот отечественным фанатам остаётся лишь сетовать на то, что Рыбакина одерживает победы под флагом другой страны. Елена родилась и выросла в России и здесь же делала первые шаги в теннисе, но успехов добилась уже в Казахстане. Ключевое решение в своей карьере она приняла в 2018 году.

«В какой-то момент решился финансовый вопрос, ей там, в Казахстане, в этом плане лучше. Каждый вправе сам делать свой выбор», — объяснял произошедшее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

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В новой стране ей оказали всестороннюю поддержку, как ранее также сменившим спортивное гражданство Александру Бублику, Юлии Путинцевой и Михаилу Кукушкину, и сделали всё, чтобы она могла сосредоточиться на спорте. В результате Елена совершила скачок в рейтинге WTA с 191-го места по итогам 2018 года до 14-й строчки по итогам 2021-го.

Ей также удалось выиграть турниры в Хобарте и Бухаресте и дойти до полуфинала Олимпийских игр в Токио. В Японии она сначала уступила будущей чемпионке Белинде Бенчич, а в матче за третье место — Элине Свитолиной.

«Я горда выступать за сборную. Меня очень тепло приняли. Удивительно, но, даже несмотря на то, что не удалось завоевать медаль в Токио, меня поддержало очень много людей. Конечно, чувствуя такое отношение, хочется показывать результаты ещё лучше. Для меня это огромная мотивация», — делилась впечатлениями москвичка в интервью Sports.ru.

На Уимблдоне журналисты часто спрашивали у будущей победительницы, кем она себя больше ощущает — россиянкой или казашкой, и в конце концов она дала ответ.

«Я родилась в России, но, разумеется, представляю Казахстан. Для меня это был долгий путь. До этого я играла на Олимпиаде и в Кубке Федерации... Я чувствую поддержку людей и очень счастлива представлять Казахстан, поскольку считаю, что мои результаты также идут на пользу казахскому спорту... Они в меня верили. Они сделали всё возможное, чтобы я продолжала играть и совершенствоваться. У меня были все условия для тренировок и тому подобное. Разумеется, это очень помогло», — подчеркнула Рыбакина.

Неудивительно, что сразу после победы над Жабер она подошла к трибунам и обняла главу местной федерации тенниса Булата Утемуратова. Поздравил её с победой и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.