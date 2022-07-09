Камельзон назвал фантастикой победу Рыбакиной на Уимблдоне

Заслуженный тренер Владимир Камельзон высказался о победе россиянки Елены Рыбакиной, выступающей за Казахстан, на Открытом чемпионате Великобритании по теннису 2022 года.

«Потрясающая победа российского тенниса на Уимблдоне, вопреки всему тому, что было организовано против россиян. Рыбакина — уникальная девочка, фантастическая, чисто русская, воспитание российской школы. Это достижение прежде всего России», — цитирует Камельзона ТАСС.

Рыбакина в финальном матче турнира со счётом 3:6, 6:2, 6:3 победила представительницу Туниса Онс Жабер.

Рыбакина родилась 17 июня 1999 года в Москве. Она является чемпионкой Европы в юниорском командном первенстве. До 2018 года Елена представляла Россию, а впоследствии сменила спортивное гражданство на казахстанское.

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отреагировал на победу Рыбакиной на Уимблдонском турнире.