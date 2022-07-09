Рыбакина — о победе в финале Уимблдона: очень нервничала, рада что он закончился

Короткая ссылка
Россиянка Елена Рыбакина, выступающая за Казахстан, впервые в карьере одержала победу в Открытом чемпионате Великобритании по теннису.
Рыбакина — о победе в финале Уимблдона: очень нервничала, рада что он закончился
  • Gettyimages.ru

«Я очень нервничала до и во время матча. Очень рада, что он закончился. Благодарю зрителей за поддержку. Это было невероятно. Хочу поблагодарить Жабер за великолепный матч. Играть против неё — удовольствие», — заявила после игры теннисистка.

Рыбакина призналась, что для нее было большой честью провести игру перед королевской ложей.

«Это невероятно. Я не ожидала, что буду играть на второй неделе Уимблдона», — сказал она.

Уроженка Москвы поблагодарила за поддержку свою команду и Федерацию тенниса Казахстана.

«Жаль, что мои родители не здесь. Зато моя сестра здесь», — заключила она.

Рыбакина в финальном матче турнира со счётом 3:6, 6:2, 6:3 победила представительницу Туниса Онс Жабер. 

Рыбакина родилась 17 июня 1999 года в Москве. Она является чемпионкой Европы в юниорском командном первенстве. До 2018 года Елена представляла Россию, а впоследствии сменила спортивное гражданство на казахстанское.

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отреагировал на победу Рыбакиной на Уимблдонском турнире.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить