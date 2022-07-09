Рыбакина — о победе в финале Уимблдона: очень нервничала, рада что он закончился

Россиянка Елена Рыбакина, выступающая за Казахстан, впервые в карьере одержала победу в Открытом чемпионате Великобритании по теннису.

«Я очень нервничала до и во время матча. Очень рада, что он закончился. Благодарю зрителей за поддержку. Это было невероятно. Хочу поблагодарить Жабер за великолепный матч. Играть против неё — удовольствие», — заявила после игры теннисистка.

Рыбакина призналась, что для нее было большой честью провести игру перед королевской ложей.

«Это невероятно. Я не ожидала, что буду играть на второй неделе Уимблдона», — сказал она.

Уроженка Москвы поблагодарила за поддержку свою команду и Федерацию тенниса Казахстана.

«Жаль, что мои родители не здесь. Зато моя сестра здесь», — заключила она.

Рыбакина в финальном матче турнира со счётом 3:6, 6:2, 6:3 победила представительницу Туниса Онс Жабер.

Рыбакина родилась 17 июня 1999 года в Москве. Она является чемпионкой Европы в юниорском командном первенстве. До 2018 года Елена представляла Россию, а впоследствии сменила спортивное гражданство на казахстанское.

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отреагировал на победу Рыбакиной на Уимблдонском турнире.