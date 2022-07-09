Рыбакина — о победе в финале Уимблдона: очень нервничала, рада что он закончился
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«Я очень нервничала до и во время матча. Очень рада, что он закончился. Благодарю зрителей за поддержку. Это было невероятно. Хочу поблагодарить Жабер за великолепный матч. Играть против неё — удовольствие», — заявила после игры теннисистка.
Рыбакина призналась, что для нее было большой честью провести игру перед королевской ложей.
«Это невероятно. Я не ожидала, что буду играть на второй неделе Уимблдона», — сказал она.
Уроженка Москвы поблагодарила за поддержку свою команду и Федерацию тенниса Казахстана.
«Жаль, что мои родители не здесь. Зато моя сестра здесь», — заключила она.
Рыбакина в финальном матче турнира со счётом 3:6, 6:2, 6:3 победила представительницу Туниса Онс Жабер.
Рыбакина родилась 17 июня 1999 года в Москве. Она является чемпионкой Европы в юниорском командном первенстве. До 2018 года Елена представляла Россию, а впоследствии сменила спортивное гражданство на казахстанское.
Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отреагировал на победу Рыбакиной на Уимблдонском турнире.