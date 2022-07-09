Тарпищев рассказал, почему Рыбакина стала выступать за Казахстан

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев объяснил, почему россиянка Елена Рыбакина поменяла спортивное гражданство на казахстанское.
Тарпищев рассказал, почему Рыбакина стала выступать за Казахстан
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«В Казахстан перебиралась, потому что условия лучше, родители решили так. Это нормально. Перебралась безо всякого скандала, у нас хорошие отношения с их федерацией, наших там вообще много», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Он подчеркнул, что в Открытом чемпионате Великобритании победила российская школа тенниса. 

«Получилось, что опять наша страна в фаворе в Лондоне, завтра наберу ей, поздравлю», — сказал Тарпищев.

Рыбакина в финальном матче Уимблдона-2022 со счётом 3:6, 6:2, 6:3 победила представительницу Туниса Онс Жабер. Она впервые в карьере одержала победу на турнире Большого шлема.

Ранее Тарпищев отреагировал на победу Рыбакиной на Уимблдонском турнире.

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