Тарпищев рассказал, почему Рыбакина стала выступать за Казахстан

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев объяснил, почему россиянка Елена Рыбакина поменяла спортивное гражданство на казахстанское.

«В Казахстан перебиралась, потому что условия лучше, родители решили так. Это нормально. Перебралась безо всякого скандала, у нас хорошие отношения с их федерацией, наших там вообще много», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Он подчеркнул, что в Открытом чемпионате Великобритании победила российская школа тенниса.

«Получилось, что опять наша страна в фаворе в Лондоне, завтра наберу ей, поздравлю», — сказал Тарпищев.

Рыбакина в финальном матче Уимблдона-2022 со счётом 3:6, 6:2, 6:3 победила представительницу Туниса Онс Жабер. Она впервые в карьере одержала победу на турнире Большого шлема.

Ранее Тарпищев отреагировал на победу Рыбакиной на Уимблдонском турнире.