«У неё есть всё, чтобы победить»: выступающая за Казахстан Рыбакина сенсационно вышла в финал Уимблдона

23-летняя москвичка Елена Рыбакина впервые в карьере вышла в финал турнира Большого шлема. Выступающая за Казахстан теннисистка в шести матчах отдала соперницам лишь один сет, а в полуфинале хладнокровно убрала со своего пути экс первую ракетку мира Симону Халеп. По мнению Андрея Ольховского, соотечественница не только прибавляла по ходу соревнований, но и справилась с нервами в ответственный момент, а Шамиль Тарпищев уверен, что у неё в субботу есть все шансы стать чемпионкой Уимблдона.

Организаторы Уимблдона запретили российским и белорусским спортсменам принимать участие в турнире этого года, однако по иронии судьбы в решающую стадию турнира в женском разряде вышла 23-летняя уроженка Москвы Елена Рыбакина, которая последние несколько лет представляет Казахстан. В полуфинале она обыграла экс первую ракетку мира Симону Халеп и стала самой молодой финалисткой турнира с 2015 года.

Рыбакина родилась в Москве, в детстве занималась спортивной гимнастикой и фигурным катанием, однако из-за высокого роста не пришлась в этих видах ко двору. Тогда отец отвёл девочку в секцию тенниса, где ей очень понравилось. Елена с 14 лет принимала участие в юниорских турнирах, затем вышла на взрослый уровень.

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До 2018 года она выступала под российским флагом, но столкнулась с проблемами при оплате поездок на соревнования и услуг тренеров. Тогда её пригласили выступать за Казахстан, предложив всестороннюю финансовую поддержку. Рыбакина согласилась на переход и за четыре года достигла большого прогресса, поднявшись в мировом рейтинге с конца второй сотни до топ-20. Её лучшая позиция — 12-е место.

На Уимблдоне казахстанская теннисистка была посеяна под 17-м номером и до четвертьфинала дошла на одном дыхании, одерживая победы в двух сетах, хотя нельзя сказать, что соперницы у неё были слабыми: например, во втором круге Елена расправилась с чемпионкой US Open 2019 Бьянкой Андрееску, а в третьем — с Чжэн Циньвэнь, которая в мае добралась до четвертого круга «Ролан Гаррос».

Первое тяжёлое испытание Рыбакиной выпало во встрече с Айлой Томлянович на стадии ¼ финала. Австралийка первой из всех соперниц смогла взять у экс-россиянки сет, но на большее её не хватило — вторая и решающая, третья партии остались за Еленой.

В полуфинале Рыбакина встречалась с Симоной Халеп, c которой они до этого играли три раза: дважды румынка побеждала, а однажды снялась из-за травмы. Правда, в последнее время экс первая ракетка не блещет результатами, но противостояние с ней вряд ли можно назвать лёгкой прогулкой для любой теннисистки в туре.

Рыбакина начала матч мощными и активными атаками, вынуждая соперницу то и дело ошибаться. Она повела с брейком 3:0, и этого хватило, чтобы довести сет до победы. Второй также начался с быстрого брейка казахстанской теннисистки, но Халеп смогла отыграться. Однако румынку продолжали подводить невынужденные и двойные ошибки, которых она совершила 15 и 9 за игру соответственно.

Елена Рыбакина

globallookpress.com

© Rob Prange / Keystone Press Agency

Рыбакина же, хотя тоже ошибалась, не сбавляла оборотов в атаке и записала на свой счёт 17 активно выигранных мячей против 14 у соперницы. В итоге матч завершился победой Елены в двух сетах с одинаковым счётом — 6:3, 6:3. Экс-россиянка совершила пять подач навылет — и продолжает лидировать по этому показателю среди всех теннисисток. На её счету уже 219 эйсов в этом году.

Комментируя итоги матча, представительница Казахстана подчеркнула, что Халеп — сильная теннисистка, чемпионка, с которой всегда сложно играть.

«Сегодня я была максимально сконцентрирована и очень довольна своим выступлением. Мне кажется, я сыграла качественно. Нервничала, но думаю, что предыдущие матчи мне помогли. Было волнительно из-за переполненных трибун, но я очень рада этой победе. Сегодня я была морально готова и сделала всё, что от меня зависело», — заявила Елена.

В решающем матче Уимблдона экс-россиянка сыграет с представительницей Туниса Онс Жабер.

«Будет отличный матч. У неё хитрые укороченные, но я собираюсь просто насладиться моментом на корте», — подчеркнула теннисистка.

Ранее Рыбакина и Жабер встречались между собой трижды. Полуфинальный матч турнира в Чикаго в 2021 году Елена не смогла завершить из-за травмы, в 2020 году она проиграла туниске в трёх сетах в Дубае, а в 2019 обыграла её также в трёх сетах в Ухане.

По мнению президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева, Рыбакиной по силам завоевать первый громкий титул.

«Трава ей идеально подходит. Классно подаёт, играет плоско, чёткие удары. Всё заслуженно. Здорово, что всё так сложилось, будем за неё болеть. У неё есть всё, чтобы победить Жабер», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».

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В свою очередь, заслуженный тренер России Владимир Камельзон посетовал на то, что спортсменка представляет Казахстан, а не свою родную страну.

«Я высказывался в своё время, что нельзя нам терять игроков, сколько можно! Наши женщины не такие звёздные и великие, как ребята, далеко не Даниил Медведев и Андрей Рублёв. Вместе с тем я всё время говорил и про неё, и про Дениса Шаповалова, Александра Зверева и остальных, что они представляют российскую школу тенниса. Это школа советских времён, которая сохранила свою актуальность, и их тренеры работают на основании тех методик, которые были разработаны с тех времен», — приводит слова Камельзона ТАСС.

Победитель двух турниров Большого шлема в смешанном парном разряде Андрей Ольховский отметил, что Рыбакина закономерно вышла в финал, так как по ходу турнира набирала обороты и играла всё лучше и лучше.

«Сегодня она показала отличный теннис, психологическая нагрузка была очень высока, но она справилась с нервами. Я буду надеяться, что она и в финале сможет справиться с волнением, показать хороший теннис», — цитирует Ольховского ТАСС.

Финальный матч между Рыбакиной и Жабер состоится 9 июля.