Кудерметова и Рыбакина проиграли парный финал турнира в Индиан-Уэллсе

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Китаянка Си Сувэй и бельгийка Элисе Мертенс выиграли финал WTA в Индиан-Уэллсе (США) в парном разряде.

Они обыграли россиянку Веронику Кудерметову и казахстанку Елену Рыбакину со счётом 7:6 (7:1), 6:3. Встреча продолжалась 1 час 36 минут.

Напомним, что россияне Аслан Карацев и Андрей Рублёв пробились в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Индиан-Уэллсе в парном разряде, обыграв в полуфинале дуэт в составе немца Тима Пюца и новозеландца Майкла Винуса.

Ранее Тарпищев заявил, что Медведев прилетит в Москву для встречи с болельщиками.

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