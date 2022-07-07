Рыбакина победила Халеп и впервые в карьере вышла в финал Уимблдона

Елена Рыбакина (Казахстан) оформила выход в финал Открытого чемпионата Великобритании по теннису 2022 года.

23-летняя москвичка (17-й номер посева) в полуфинальном матче нанесла поражение Симоне Халеп (16-й) из Румынии в двух сетах со счётом 6:3, 6:3. Игра продолжалась 1 час 15 минут.

Рыбакина до 2018 года представляла Россию. Позже она сменила спортивное гражданство на казахстанское. Россиянка впервые в карьере вышла в финал турнира Большого шлема.

В другом полуфинале представительница Туниса Онс Жабер одержала победу над немецкой теннисисткой Татьяной Марией (6:2, 3:6, 6:1).

Ранее Тейлор Фритц назвал поражение от Рафаэля Надаля на Уимблдоне самым болезненным в карьере.