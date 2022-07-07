Рыбакина высказалась о смене гражданства

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, почему не выступает за сборную России.

«Я родилась в России, но представляю Казахстан. Я получила много помощи и поддержки. Я чувствую поддержку людей и очень рада представлять Казахстан», — цитирует Рыбакину Tennis.com.

Она добавила, что казахстанская федерация помогла ей продолжать выступления, создав для этого все условия.

Рыбакина вышла в полуфинал Уимблдона-2022. Она стала первой в истории казахстанской теннисисткой, которая квалифицировалась в полуфинал турниров Большого шлема.

Ранее Елена Рыбакина заявила, что сочувствует россиянам из-за недопуска на Уимблдон.