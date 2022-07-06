Рыбакина заявила, что сочувствует россиянам из-за недопуска на Уимблдон

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина посочувствовала российским спортсменам из-за недопуска на Уимблдонский турнир.

«Когда я узнала эту новость, я поняла, что это не то, что мечтаешь услышать, потому что все мы занимаемся спортом, все хотят соревноваться. Они не выбирали, где им рождаться. Конечно, я сочувствую им, потому что все хотят выступить на крупнейшем турнире, на Уимблдоне», — приводит слова Рыбакиной The Guardian.

Организаторы Уимблдона отстранили российских и белорусских теннисистов от участия в турнире из-за ситуации на Украине.

ATP сочла решение Уимблдона подрывом принципов и целостности рейтинговой системы ассоциации и лишила Открытый чемпионат Великобритании рейтинговых очков на 2022 год. Её примеру последовали WTA и ITF.

Ранее полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков высказался о решениях организаторов Уимблдона, направленных против России.