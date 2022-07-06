Чесноков считает, что на решения организаторов Уимблдона влияет королевская семья

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Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков высказался о решениях организаторов Уимблдона, направленных против России.
Чесноков считает, что на решения организаторов Уимблдона влияет королевская семья
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«Проблема Уимблдона не в том, что он захотел удалить всех россиян и белорусов. Это идёт от Royal Family. Они почему-то считают, что это даст положительный резонанс. Не хочу никого оскорблять. Пусть почитают, как образовывались Олимпийские игры. Они создавались, чтобы на время их проведения все военные конфликты заканчивались», — заявил Чесноков в интервью RT.

Ранее Чесноков заявил, что решение не приглашать Шарапову на Уимблдон создаёт напряжённость.

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