Журова: победа Рыбакиной доказывает уровень российской теннисной школы
- РИА Новости
«В такой ситуации слава Богу, что не забанили всех, кто имеет русские корни или какое-то отношение к России. Мы всегда очень болеем за всех, кто когда-то был в СССР. У нас есть связь. Победа Елены лишний раз доказывает уровень нашей теннисной школы», — цитирует Журову «Спорт-Экспресс».
Рыбакина в финальном матче турнира со счётом 3:6, 6:2, 6:3 победила представительницу Туниса Онс Жабер.
Рыбакина родилась 17 июня 1999 года в Москве. Она является чемпионкой Европы в юниорском командном первенстве. До 2018 года Елена представляла Россию, а впоследствии сменила спортивное гражданство на казахстанское.
Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отреагировал на победу Рыбакиной на Уимблдонском турнире.