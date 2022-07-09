Журова: победа Рыбакиной доказывает уровень российской теннисной школы

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала победу россиянки Елены Рыбакиной, выступающей за Казахстан, на Открытом чемпионате Великобритании по теннису 2022 года.

«В такой ситуации слава Богу, что не забанили всех, кто имеет русские корни или какое-то отношение к России. Мы всегда очень болеем за всех, кто когда-то был в СССР. У нас есть связь. Победа Елены лишний раз доказывает уровень нашей теннисной школы», — цитирует Журову «Спорт-Экспресс».

Рыбакина в финальном матче турнира со счётом 3:6, 6:2, 6:3 победила представительницу Туниса Онс Жабер.

Рыбакина родилась 17 июня 1999 года в Москве. Она является чемпионкой Европы в юниорском командном первенстве. До 2018 года Елена представляла Россию, а впоследствии сменила спортивное гражданство на казахстанское.

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отреагировал на победу Рыбакиной на Уимблдонском турнире.