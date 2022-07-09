Россиянка Рыбакина впервые в карьере выиграла Уимблдон
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Рыбакина в финальном матче турнира со счётом 3:6, 6:2, 6:3 победила представительницу Туниса Онс Жабер. Игра продолжалась 1 час 51 минуту.
23-летняя россиянка родилась 17 июня 1999 года в Москве. Она является чемпионкой Европы в юниорском командном первенстве. Рыбакина до 2018 года представляла Россию. Позже сменила спортивное гражданство на казахстанское.
Призовой фонд Уимблдона-2022 составляет порядка £40 млн.
Ранее британское издание Express назвало выход в финал Уимблдона Рыбакиной «ночным кошмаром» турнира.