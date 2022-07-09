Россиянка Рыбакина впервые в карьере выиграла Уимблдон 

Короткая ссылка
Россиянка Елена Рыбакина, выступающая за Казахстан, впервые в карьере одержала победу в Открытом чемпионате Великобритании по теннису.
Россиянка Рыбакина впервые в карьере выиграла Уимблдон 
  • Gettyimages.ru

Рыбакина в финальном матче турнира со счётом 3:6, 6:2, 6:3 победила представительницу Туниса Онс Жабер. Игра продолжалась 1 час 51 минуту.

23-летняя россиянка родилась 17 июня 1999 года в Москве. Она является чемпионкой Европы в юниорском командном первенстве. Рыбакина до 2018 года представляла Россию. Позже сменила спортивное гражданство на казахстанское. 

Призовой фонд Уимблдона-2022 составляет порядка £40 млн.

Ранее британское издание Express назвало выход в финал Уимблдона Рыбакиной «ночным кошмаром» турнира.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить