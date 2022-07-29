Янчук — о недовольстве в Англии сотрудничеством Радукану и Турсунова: политические игры

Заслуженный тренер Виктор Янчук отреагировал на недовольство в Англии сотрудничеством Эммой Радукану и Дмитрия Турсунова.

«Это не более чем политические игры. Заявление The Telegraph не имеет к спорту никакого отношения. Турсунов проявил себя как великолепный тренер, работая с Соболенко. Он фактически раскрыл белоруску и вывел её в топ. У него хорошая профессиональная репутация, а потому им с Радукану остаётся только сказать: в добрый путь. Он заслуженно трудится на высоком уровне. Важно понимать: наставников и спортсменов в мире тенниса объединяют достаточно специфичные связи. Тут всё сугубо индивидуально, и, если они сошлись с профессиональной точки зрения, это абсолютно нормально и не стоит в это вмешиваться», — рассказал Янчук RT.

Ранее победительница Открытого чемпионата Франции по теннису в парном разряде Ольга Морозова рассказала, могут ли в Англии запретить Радукану сотрудничество с тренером Турсуновым.