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Морозова объяснила, могут ли в Англии запретить Радукану сотрудничество с Турсуновым

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Победительница Открытого чемпионата Франции по теннису в парном разряде Ольга Морозова рассказала, могут ли в Англии запретить Эмме Радукану сотрудничество с тренером Дмитрием Турсуновым.
Морозова объяснила, могут ли в Англии запретить Радукану сотрудничество с Турсуновым
  • AP
  • © Manu Fernandez

«Я, честно говоря, ничего подобного не слышала. Но если что-то такое и было, то это, скорее всего, мнение отдельных журналистов, которые ищут, как им выделиться. Вместо того чтобы посмотреть в суть дела, написать о том, что Турсунов — прекрасный тренер, который способен вернуть теннисистку на правильные рельсы, начинаются какие-то такие пересуды. Зачем это нужно? Не понимаю. У Радукану впереди US Open, где она может потерять кучу очков», — заявила Морозова RT.

Ранее олимпийская чемпионка Елена Веснина высказалась о требования запретить теннисистке Радукану работать с тренером Турсуновым.

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