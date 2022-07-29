Морозова объяснила, могут ли в Англии запретить Радукану сотрудничество с Турсуновым

Победительница Открытого чемпионата Франции по теннису в парном разряде Ольга Морозова рассказала, могут ли в Англии запретить Эмме Радукану сотрудничество с тренером Дмитрием Турсуновым.

«Я, честно говоря, ничего подобного не слышала. Но если что-то такое и было, то это, скорее всего, мнение отдельных журналистов, которые ищут, как им выделиться. Вместо того чтобы посмотреть в суть дела, написать о том, что Турсунов — прекрасный тренер, который способен вернуть теннисистку на правильные рельсы, начинаются какие-то такие пересуды. Зачем это нужно? Не понимаю. У Радукану впереди US Open, где она может потерять кучу очков», — заявила Морозова RT.

Ранее олимпийская чемпионка Елена Веснина высказалась о требования запретить теннисистке Радукану работать с тренером Турсуновым.