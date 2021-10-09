Победительница US Open Радукану уступила белоруске Соснович во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе

Победительница Открытого чемпионата США — 2021 Эмма Радукану вылетела с турнира в Индиан-Уэллсе после второго круга.

Reuters

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Британская теннисистка проиграла белоруске Александре Соснович со счётом 2:6, 4:6. Матч продолжался один час 26 минут. Соснович в следующем круге сыграет с румынкой Симоной Халеп. Напомним, что 18-летняя Радукану является победительницей US Open. В финале она обыграла канадку Лейлу Фернандес. Ранее Павлюченкова вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе.