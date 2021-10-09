Победительница US Open Радукану уступила белоруске Соснович во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе
- Reuters
- © Orlando Ramirez-USA TODAY Sports
Британская теннисистка проиграла белоруске Александре Соснович со счётом 2:6, 4:6. Матч продолжался один час 26 минут.
Соснович в следующем круге сыграет с румынкой Симоной Халеп.
Напомним, что 18-летняя Радукану является победительницей US Open. В финале она обыграла канадку Лейлу Фернандес.
Ранее Павлюченкова вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе.