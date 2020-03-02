Турсунов прокомментировал попадание трёх россиян в топ-15 рейтинга ATP

Заслуженный мастер спорта Дмитрий Турсунов прокомментировал попадание россиян Даниила Медведева, Андрея Рублёва и Карена Хачанова в топ-15 Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

«Впервые три теннисиста находятся в топ-15, и это лучше, чем раньше. Но у всех свои понятия о том, что хорошо, а что плохо. И кто-то скажет, что это плохо и всё равно им не выиграть Большой шлем. Важно чётко обрисовать критерии, по которым мы сейчас судим», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, в любом случае россияне играют хорошо и заслуживают свои позиции.

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал попадание трёх россиян в топ-15 рейтинга ATP.

В феврале серебряный призёр Олимпиады-2008 бывшая российская теннисистка Динара Сафина в беседе с ФАН прокомментировала решение своей соотечественницы Марии Шараповой завершить профессиональную карьеру.