Турсунов прокомментировал попадание трёх россиян в топ-15 рейтинга ATP

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Заслуженный мастер спорта Дмитрий Турсунов прокомментировал попадание россиян Даниила Медведева, Андрея Рублёва и Карена Хачанова в топ-15 Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Турсунов прокомментировал попадание трёх россиян в топ-15 рейтинга ATP
  • © Zhu Wei/Xinhua
  • globallookpress.com

«Впервые три теннисиста находятся в топ-15, и это лучше, чем раньше. Но у всех свои понятия о том, что хорошо, а что плохо. И кто-то скажет, что это плохо и всё равно им не выиграть Большой шлем. Важно чётко обрисовать критерии, по которым мы сейчас судим», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, в любом случае россияне играют хорошо и заслуживают свои позиции.

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал попадание трёх россиян в топ-15 рейтинга ATP.

В феврале серебряный призёр Олимпиады-2008 бывшая российская теннисистка Динара Сафина в беседе с ФАН прокомментировала решение своей соотечественницы Марии Шараповой завершить профессиональную карьеру.

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