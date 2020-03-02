Тарпищев прокомментировал попадание трёх россиян в топ-15 рейтинга ATP

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о попадании россиян Даниила Медведева, Андрея Рублёва и Карена Хачанова в топ-15 Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

«Это исторические достижение. У нас такого вообще никогда не было, но что ещё более важно — теперь у нас наибольшее представительство среди других стран», — цитирует Тарпищева Sport24.

Он отметил, что у каждого из этих спортсменов есть потенциал находиться в десятке сильнейших теннисистов мира и выигрывать крупные турниры. Тем не менее, по мнению Тарпищева, уровень тенниса в России не очень сильно вырос, так как уровень подготовки страдает из-за экономических проблем.

«Талантливой молодёжи у нас много. Система отлажена, поэтому без экономических провалов в перспективе можно смотреть на будущее с оптимизмом. Думаю, дальше будет не хуже, чем в начале 2000-х, когда мы на регулярной основе выиграли Кубки Дэвиса и Кубки Федерации», — добавил Тарпищев.

Среди россиян наивысшую позицию занял Даниил Медведев, находящийся на пятой строчке. Андрей Рублёв находится на 14-м месте, а Карен Хачанов поднялся на 15-е.

Ранее сообщалось, что впервые в истории в топ-15 рейтинга ATP вошли трое россиян.