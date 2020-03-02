Впервые в истории в топ-15 рейтинга ATP вошли трое россиян
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Рейтинг опубликован на официальном сайте ATP.
Среди россиян наивысшую позицию занял Даниил Медведев, находящийся на пятой строчке. Андрей Рублёв находится на 14-м месте, а Карен Хачанов поднялся на 15-е.
Сербский теннисист Новак Джокович продолжает занимать первое место рейтинга. За ним располагается испанец Рафаэль Надаль, а на третью позицию поднялся австриец Доминик Тим, который обогнал швейцарца Роджера Федерера.
Ранее сообщалось, что Екатерина Александрова опустилась на одну позицию в рейтинге WTA.