Впервые в истории в топ-15 рейтинга ATP вошли трое россиян

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Впервые в истории сразу три россиянина вошли в топ-15 сильнейших игроков рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Впервые в истории в топ-15 рейтинга ATP вошли трое россиян
  • Pixabay

Рейтинг опубликован на официальном сайте ATP.

Среди россиян наивысшую позицию занял Даниил Медведев, находящийся на пятой строчке. Андрей Рублёв находится на 14-м месте, а Карен Хачанов поднялся на 15-е.

Сербский теннисист Новак Джокович продолжает занимать первое место рейтинга. За ним располагается испанец Рафаэль Надаль, а на третью позицию поднялся австриец Доминик Тим, который обогнал швейцарца Роджера Федерера.

Ранее сообщалось, что Екатерина Александрова опустилась на одну позицию в рейтинге WTA.

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