Александрова опустилась на одну позицию в рейтинге WTA

Россиянка Екатерина Александрова опустилась с 26-го на 27-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Обновлённый рейтинг опубликован на официальном сайте WTA.

Среди других россиянок Анастасия Павлюченкова находится на 30-й строчке, Светлана Кузнецова — на 32-й, Вероника Кудерметова — на 40-й, Анна Блинкова — на 60-й, Дарья Касаткина — на 73-й, Анастасия Потапова — на 89-й, а Варвара Грачёва — на 100-й.

Первой ракеткой мира осталась австралийка Эшли Барти, второе место занимает румынка Симона Халеп, а тройку лучших замыкает чешка Каролина Плишкова.

Ранее сообщалось, что Анастасия Павлюченкова не сыграет на турнире WTA в Лионе.