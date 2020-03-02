Александрова опустилась на одну позицию в рейтинге WTA

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Россиянка Екатерина Александрова опустилась с 26-го на 27-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
Александрова опустилась на одну позицию в рейтинге WTA
  • Екатерина Александрова
  • © Владимир Астапкович/РИА Новости

Обновлённый рейтинг опубликован на официальном сайте WTA.

Среди других россиянок Анастасия Павлюченкова находится на 30-й строчке, Светлана Кузнецова — на 32-й, Вероника Кудерметова — на 40-й, Анна Блинкова — на 60-й, Дарья Касаткина — на 73-й, Анастасия Потапова — на 89-й, а Варвара Грачёва — на 100-й.

Первой ракеткой мира осталась австралийка Эшли Барти, второе место занимает румынка Симона Халеп, а тройку лучших замыкает чешка Каролина Плишкова. 

Ранее сообщалось, что Анастасия Павлюченкова не сыграет на турнире WTA в Лионе.

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