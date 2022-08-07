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Тарпищев: в подготовительном этапе к US Open этот титул с большим знаком плюс для Медведева

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о победе российского теннисиста Даниила Медведева в финале турнира в Лос-Кабосе.
Тарпищев: в подготовительном этапе к US Open этот титул с большим знаком плюс для Медведева
  • РИА Новости

«Что касается победы, он выиграл на классе. По стилю игры Даня был изначально более перспективным в этом матче. Хоть и были погрешности в первой партии, для эмоционального фона в подготовительном периоде к US Open этот титул с большим знаком плюс», — цитирует Тарпищева «Спорт-Экспресс».

В финале турнира россиянин обыграл британца Кэмерона Норри со счётом 7:5, 6:0. Продолжительность матча составила 1 час 22 минуты. Призовой фонд турнира составляет более $800 тыс.

Для Медведева это первый выигранный финал с сентября 2021 года, когда он стал победителем Открытого чемпионата США.

Ранее заслуженный тренер России Владимир Камельзон ответил на вопрос о том, насколько важно Медведеву завоевать титул после пяти поражений в финалах.

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