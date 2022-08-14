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В ФТР оценили шансы Медведева и Рублева на победу в Цинциннати

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Вице-президент ФТР Алексей Селиваненко считает, что Даниил Медведев и Андрей Рублёв будут мотивированы на победу в Цинциннати.
В ФТР оценили шансы Медведева и Рублева на победу в Цинциннати
  • AP
  • © Seth Wenig

«И Даниил, и Андрей всегда выходят на корт с расчётом и мотивацией на победу и в каждом матче, и в каждом турнире. Они оба оказались в одной части сетки и теоретически выходят друг на друга. Но до этого нужно ещё дойти», — цитирует Селиваненко «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что проходных матчей на турнире в Цинциннати не бывает. По его словам, каждый из заявленных теннисистов имеет шансы на победу.

Медведев и Рублёв могут встретиться в четвертьфинале.

Соревнования в Цинциннати пройдут с 14 по 22 августа.

Ранее Тарпищев высказался о поражениях Медведева и Рублёва на турнире в Монреале.

 

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