Двойной триумф: как Самсонова и Касаткина оформили дубль на престижных хардовых турнирах в США

Дарья Касаткина и Людмила Самсонова одержали победу на хардовых турнирах в Сан-Хосе и Вашингтоне соответственно. В финале обе теннисистки потерпели поражение в первых сетах, но сумели проявить характер и в оставшихся партиях не оставили соперницам ни шанса. Касаткиной этот успех позволил впервые в карьере подняться на девятое место в рейтинге WTA. А Самсонова, завоевавшая только второй трофей в карьере, вернулась в топ-50.

Долгожданный успех Касаткиной

Завершившаяся неделя получилась невероятной для российских теннисистов, которые сверхудачно выступили в североамериканской серии турниров. Сначала Даниил Медведев первенствовал в Лос-Кабосе, а следом двойного успеха в Сан-Хосе и Вашингтоне соответственно добились Дарья Касаткина и Людмила Самсонова. Девушки уступили в первых сетах, но проявили характер и одержали волевую победу. Для обеих их значимость сложно переоценить.

Первую ракетку страны в последнее время преследовали неудачи с точки зрения сражения за титулы. В текущем сезоне она хотя и показывала неплохие результаты, но никак не могла добраться до решающего противостояния, в лучшем случае останавливаясь в шаге от него. Так происходило в Мельбурне, Сиднее, Риме и на «Ролан Гаррос». Последний трофей она завоевала ещё в марте 2021-го, когда оказалась сильнее всех в Санкт-Петербурге. Затем летом того же года она успела уступить в финале в Бирмингеме и Сан-Хосе.

Однако новый визит в Калифорнию в 2022-м принёс ей долгожданный успех. И он оказался полностью заслуженным, поскольку Дарья прошла соревнование на одном дыхании и взяла верх над многими сильными соперницами. В первом круге она отправила домой победительницу «Уимблдона» Елену Рыбакину, в четвертьфинале справилась с четвёртой сеяной Ариной Соболенко, а в полуфинале — со второй сеяной Паулой Бадосой.

Россиянка неоднократно демонстрировала как отличную физическую форму, так и наличие завидного характера. В противостояниях с представительницами Казахстана и Белоруссии она терпела поражение в первых сетах, но находила силы совершить камбэк. Уставшие соперницы не могли ничего противопоставить мощной игре Касаткиной.

То же самое произошло в финале. Как и год назад, российская спортсменка сошлась с местной теннисисткой. Только тогда на месте 30-й ракетки планеты Шелби Роджерс была Даниэль Коллинз. Как и в 2021-м, она проиграла первую партию. Причём поражение получилось крайне обидным: Дарья вела 5:3 и даже подавала на сет, но позволила оппонентке вернуться в игру и уверенно взять верх на тай-брейке.

Но после перерыва Касаткина, наладив подачу и почувствовав уверенность в себе, царила на корте. Американка исполняла роль лишь спарринг-партнёра и, взяв всего три гейма, сдалась. В этот момент обессилевшая и счастливая россиянка рухнула на корт и закрыла лицо руками.

Местные болельщики встретили успех Касаткиной очень тепло. Они поддерживали её на протяжении всего турнира, а во время вручения трофея устроили настоящую овацию. Дарья эти аплодисменты заслужила, став первой теннисисткой после Серены Уильямс, дважды подряд пробившейся в финал в Сан-Хосе.

Куда важнее, что уроженка Москвы завоевала пятый трофей в карьере и дебютный в текущем сезоне. Это позволило ей впервые в жизни подняться на девятую строчку в рейтинге WTA и вернуться в топ-10 спустя три года. Более того, в чемпионской гонке она располагается на третьем месте, уступая только Иге Свёнтек и Онс Жабер.

«Моя пятая невероятная неделя в Сан-Хосе. Спасибо всем за поддержку. И отдельное спасибо моей команде. Увидимся в Торонто», — написала Касаткина в социальных сетях.

История преодоления Самсоновой

Если успех первой ракетки страны не стал сюрпризом, то Людмила Самсонова в Вашингтоне сумела по-хорошему удивить. В отличие от соотечественницы, она никогда не хватала звёзд с неба и поначалу не радовала хорошими результатами. Если Касаткина с юных лет выигрывала турниры и продвигалась в рейтинге WTA, то Самсонова ещё в 2020-м не входила даже в топ-100.

Также по теме «Перед нами пример русофобии»: в парламенте Великобритании осудили сотрудничество Радукану и Турсунова В парламенте Великобритании осудили сотрудничество Эммы Радукану и Дмитрия Турсунова. Председатель межпартийной группы по России Крис...

Первых серьёзных успехов россиянка добилась ещё в 2021-м, когда поднялась в топ-40 и выиграла соревнование в Берлине. И спустя почти год она взяла долгожданный второй трофей, первенствовав в Вашингтоне на харде.

Как и Касаткиной, Самсоновой по ходу турнира пришлось проявлять характер. Например, во втором круге она уступила первую партию Айле Томлянович, но в дальнейшем собралась и не оставила австралийке ни шанса — 4:6, 6:3, 6:2. В остальных матчах, не считая финала, Людмила не отдала соперницам ни сета. Причём в первой же встрече ей удалось выбить из борьбы пятую сеяную Элисе Мертенс, а в четвертьфинале — вторую сеяную Эмму Радукану.

После серии уверенных побед российская спортсменка не имела права проигрывать в решающем противостоянии Кайе Канепи. Но, как и Касаткиной для завоевания трофея ей пришлось приложить немало усилий и переломить ход неудачно складывающейся игры.

В первом сете при счёте 4:5 россиянка на своей подаче неожиданно занервничала и, совершив ряд грубых ошибок, отдала его сопернице. Казалось, она психологически не справилась с давлением. Особенно тревожно стало, когда 37-летняя эстонка едва не сделала ещё один брейк в следующей партии.

Но после этого Самсонова собралась и больше помарок не допускала. Она тут же взяла подачу соперницы, а в девятом гейме поставила точку — 6:3. Заключительный сет развивался по сходному сценарию, и вновь Самсонова оказалась сильнее — 6:3.

«Думаю, этот матч получился самым сложным за неделю, потому что Кайя играла великолепно. У неё были отличные подачи. Непросто было придумать, как их отбивать. В психологическом плане игра вышла жёсткая, и я очень рада, что нашла правильные решения», — приводит слова спортсменки официальный сайт WTA.

Долгожданная победа позволит ей впервые за долгое время вернуться в топ-50 женского тенниса. В обновлённом рейтинге WTA она расположилась на 42-м месте. Но в случае с Самсоновой аппетит приходит во время еды. И неслучайно на церемонии награждения она заявила, что намерена успешно выступить на US Open.