Забияко посвятила пост Касаткиной после победы теннисистки на турнире в Сан-Хосе

Фигуристка Наталья Забияко отреагировала на победу теннисистки Дарьи Касаткиной на турнире категории WTA 500 в Сан-Хосе.

«Трудно выступать и соревноваться, но как же трудно радоваться и переживать за людей, которых любишь! Я так рада за тебя», — написала Забияко в социальных сетях.

В финальном матче в Сан-Хосе Касаткиной противостояла американка Шелби Роджерс. Встреча завершилась со счётом 6:7 (2:7), 6:1, 6:2 в пользу российской теннисистки. Продолжительность игры составила 2 часа 4 минуты.

Напомним, что спортсменки намекнули на свои отношения. После каминг-аута Касаткина выложила совместное фото с Забияко.

Ранее Касаткина обратилась к болельщикам после победы в финале турнира в Сан-Хосе.