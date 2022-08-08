Забияко посвятила пост Касаткиной после победы теннисистки на турнире в Сан-Хосе
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«Трудно выступать и соревноваться, но как же трудно радоваться и переживать за людей, которых любишь! Я так рада за тебя», — написала Забияко в социальных сетях.
В финальном матче в Сан-Хосе Касаткиной противостояла американка Шелби Роджерс. Встреча завершилась со счётом 6:7 (2:7), 6:1, 6:2 в пользу российской теннисистки. Продолжительность игры составила 2 часа 4 минуты.
Напомним, что спортсменки намекнули на свои отношения. После каминг-аута Касаткина выложила совместное фото с Забияко.
Ранее Касаткина обратилась к болельщикам после победы в финале турнира в Сан-Хосе.