Самсонова победила Радукану и вышла в полуфинал теннисного турнира в Вашингтоне
- AFP
Россиянка обыграла британку Эмму Радакану со счётом 7:6 (8:6), 6:1. Игра продолжалась 1 час 48 минут.
Самсонова сделала шесть эйсов, допустила семь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-поинта из шести. Вулф восемь раз подал навылет и допустил пять двойных ошибок. Радукану подала один раз навылет, допустила шесть двойных ошибок и смогла реализовать три брейк-поинта из шести.
В следующем этапе Самсонова встретится с китаянкой Сиюй Ван.
Ранее Рублёв пробился в полуфинал теннисного турнира в Вашингтоне.