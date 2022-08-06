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Самсонова победила Радукану и вышла в полуфинал теннисного турнира в Вашингтоне

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Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в полуфинал теннисного турнира в Вашингтоне (США).
Самсонова победила Радукану и вышла в полуфинал теннисного турнира в Вашингтоне
  • AFP

Россиянка обыграла британку Эмму Радакану со счётом 7:6 (8:6), 6:1. Игра продолжалась 1 час 48 минут.

Самсонова сделала шесть эйсов, допустила семь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-поинта из шести. Вулф восемь раз подал навылет и допустил пять двойных ошибок. Радукану подала один раз навылет, допустила шесть двойных ошибок и смогла реализовать три брейк-поинта из шести.

В следующем этапе Самсонова встретится с китаянкой Сиюй Ван.

Ранее Рублёв пробился в полуфинал теннисного турнира в Вашингтоне.

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