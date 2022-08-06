Рублёв пробился в полуфинал теннисного турнира в Вашингтоне
- AP
В матче 1/4 финала российский спортсмен победил американца Джеффри-Джона Вулфа со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут.
Рублёв сделал восемь эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-поинта из 12. Вулф восемь раз подал навылет и допустил пять двойных ошибок.
В следующем раунде Рублёв встретится с японцем Ёсихито Нисиокой.
Ранее Медведев обыграл Кецмановича и вышел в финал теннисного турнира в Лос-Кабосе.