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Рублёв пробился в полуфинал теннисного турнира в Вашингтоне

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Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в полуфинал турнира в Вашингтоне.
Рублёв пробился в полуфинал теннисного турнира в Вашингтоне
  • AP

В матче 1/4 финала российский спортсмен победил американца Джеффри-Джона Вулфа со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут.

Рублёв сделал восемь эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-поинта из 12. Вулф восемь раз подал навылет и допустил пять двойных ошибок.

В следующем раунде Рублёв встретится с японцем Ёсихито Нисиокой.

Ранее Медведев обыграл Кецмановича и вышел в финал теннисного турнира в Лос-Кабосе.

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