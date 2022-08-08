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Касаткина обыграла Роджерс и стала победительницей турнира в Сан-Хосе

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Российская теннисистка Дарья Касаткина выиграла финал турнира категории WTA 500 в Сан-Хосе.

В финальном матче россиянке противостояла американка Шелби Роджерс. Встреча завершилась со счётом 6:7 (2:7), 6:1, 6:2 в пользу Касаткиной. Продолжительность игры составила 2 часа 4 минуты.

За победу в финале российская теннисистка получит 470 очков и $116,3 тыс.

В 2021 году Касаткина также играла в финале турнира в Сан-Хосе, где уступила Даниэль Коллинз.

Ранее Людмила Самсонова стала победительницей теннисного турнира в Вашингтоне.

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