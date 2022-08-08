Касаткина обыграла Роджерс и стала победительницей турнира в Сан-Хосе
В финальном матче россиянке противостояла американка Шелби Роджерс. Встреча завершилась со счётом 6:7 (2:7), 6:1, 6:2 в пользу Касаткиной. Продолжительность игры составила 2 часа 4 минуты.
За победу в финале российская теннисистка получит 470 очков и $116,3 тыс.
В 2021 году Касаткина также играла в финале турнира в Сан-Хосе, где уступила Даниэль Коллинз.
Ранее Людмила Самсонова стала победительницей теннисного турнира в Вашингтоне.