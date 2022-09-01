Медведев назвал фаворита US Open

Первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев смог пробиться в третий круг Открытого чемпионата США 2022 года.

«Я ни на кого не хочу давить. Но мне кажется, что Надаль также большой фаворит. Он обыграл меня, когда мы тут играли с ним. Он уже взял два Шлема в этом году. Рафа определённо большая фигура в этом турнире», — заявил после матча Медведев.

В игре второго круга россиянин в трёх сетах обыграл француза Артура Риндеркнеша — 6:2, 7:5, 6:3.

Напомним, что Даниил является действующим чемпионом US Open. В финале 2021 года он обыграл серба Новака Джоковича.

Ранее Даниил Медведев прокомментировал выход в третий круг US Open.