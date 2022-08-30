Без проблем и лишнего давления: как Медведев сделал первый шаг к защите титула на US Open

Даниил Медведев стартовал на Открытом чемпионате США с уверенной победы над Стефаном Козловым. Россиянин отдал сопернику всего шесть геймов и в целом остался доволен своей игрой. Он также подчеркнул, что не испытывает дополнительного давления из-за необходимости защищать завоёванный в прошлом году титул. Путь первой ракетки мира к финалу стал значительно проще, так как в первом же круге турнир покинули шесть сеяных игроков из верхней части сетки.

Даниил Медведев успешно начал защиту титула на Открытом чемпионате США. В соперники на старте турнира ему достался не слишком известный широкой публике американец с русскими корнями Стефан Козлов. Его семья эмигрировала в США, когда мальчику был один год. Тренирует 24-летнего спортсмена отец Андрей Козлов, у которого есть собственная теннисная академия в Пемброк-Пайнсе.

Стефан подавал большие надежды на юниорском уровне: дважды выходил в финал турниров Большого шлема, ещё два раза добирался до четвертьфиналов. Но во взрослом теннисе американец слегка затерялся, о чём наглядно свидетельствует тот факт, что он лишь в третий раз сумел пробиться в основную сетку мэйджоров.

Также по теме Неудобный Циципас и скандальный Кирьос: какие соперники ждут Медведева на пути к защите титула на US Open На следующей неделе в Нью-Йорке начнётся последний турнир Большого шлема в сезоне — US Open, который в 2021 году выиграл Даниил...

Россиянину как действующему чемпиону предоставили право открывать турнир на центральном корте имени Артура Эша. Встреча была назначена на середину дня, и на игре теннисистов сказалась жаркая и влажная погода, которая держится в Нью-Йорке. Даниил, в частности, признался, что ему было непросто и пришлось изрядно попотеть как в прямом, так и в переносном смысле.

Начало матча выдалось немного нервным для обоих. Спортсмены немного присматривались друг к другу, ведь после юниорских турниров они не встречались на корте ни разу. Медведев довольно быстро сделал брейк и повёл 2:1, но тут же проиграл свою подачу. Козлов осечкой первой ракетки воспользоваться не сумел и проиграл сет, отдав следующие четыре гейма.

Самая упорная борьба развернулась во второй партии. У Даниила не заладилась первая подача, что позволило сопернику втянуть его в длительные розыгрыши, которые далеко не всегда складывались в пользу россиянина. При счёте 3:3 Медведев всё-таки сделал брейк, но Стефан тут же отыгрался. Тем не менее следующие два гейма и сет остались за первой ракеткой мира.

В третьем сете дела американца складывались совсем плохо. Он довольно стабильно попадал первым мячом (68%), но никак не мог извлечь из этого хоть каких-то дивидендов. За весь сет Стефан сумел выиграть лишь один розыгрыш за счёт собственных активных действий против 13 у Медведева и закономерно получил «баранку».

После матча россиянин признался, что вполне доволен своей игрой на старте турнира и результатом в частности.

«Первый матч — это всегда непросто. На первый взгляд может, конечно, показаться, что удар у Стефана невыдающийся, но он близок к попаданию в топ-100 лучших теннисистов. Это замечательный игрок, я знаю его ещё с юниорских игр. Превзойти его всегда нелегко, и я рад, что смог сегодня найти правильный ритм. Мне кажется, я неплохо подавал и удары у меня были ничего. Были какие-то невынужденные ошибки, но особенно хочется отметить третий сет — его я провёл лучше всего. Вполне доволен результатом и самим матчем тоже», — сообщил Даниил на пресс-конференции.

Он также признался, что не ощущает дополнительного давления из-за необходимости защищать титул, а просто хранит тёплые воспоминания об успешном выступлении в прошлом году.

«Пожалуй, единственный давящий фактор — это понимание того, что если я по какой-либо причине не смогу здесь сыграть хорошо, люди могут сказать: «О, действующий чемпион проиграл» — и всё в таком духе. Я не очень восприимчив к такому. Я знаю, что должен делать. Знаю, что хочу сыграть хорошо. И если не смогу, то не буду переживать из-за того, что годом ранее победил — просто огорчусь, что в этом году не получилось», — поделился теннисист.

По словам Медведева, ему придаёт уверенности тот факт, что в Нью-Йорке ему всегда удавалось демонстрировать хорошую игру.

«Помню, в прошлом году было несколько сумасшедших матчей. Честно говоря, все они были для меня событиями очень высокого уровня. Хочу, чтобы так продолжалось и в этом году. Мне всегда нравилось играть на US Open, так что и в этом году хочу делать это с удовольствием», — заключил россиянин.

Следующим соперником Даниила станет француз Артур Риндеркнеш.

Между тем путь Медведева к финалу значительно упростился после первого же круга, так как из его половины сетки вылетели сразу шесть сеяных игроков. Самым сенсационным стало поражение грека Стефаноса Циципаса от колумбийского квалифая Даниэля-Элаи Галана в четырёх партиях — 0:6, 1:6, 6:3, 5:7. Как отметил пятая ракетка мира, соперник доминировал на протяжении всего матча, а ему самому так и не удалось полноценно войти в игру.

Кроме того, остались за бортом соревнований американцы Тейлор Фритц (10-й номер посева) и Максим Кресси (30), испанец Роберто Баутиста-Агут (16), аргентинец Франсиско Серундоло (24), грузин Николоз Басилашвили (31). Таким образом, самым грозным потенциальным соперником россиянина до четвертьфинала остаётся австралиец Ник Кирьос, который без особых проблем разобрался на старте турнира с соотечественником Танаси Коккинакисом.

«До Кирьоса у него достаточно доброжелательная сетка, до третьего круга включительно. А дальше надо уже смотреть. Кто как физически нагрузится, насколько напряжённые будут матчи в середине недели. Физические кондиции вылезают на одно из главных мест ближе ко второй неделе», — сказал по этому поводу президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.