Тарпищев: Медведев — один из фаворитов US Open
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«Медведев — один из фаворитов. По качеству его игры на предшествующих турнирах я считаю, что Даниил набрал неплохую форму», — цитирует Тарпищева «Известия».
Напомним, что российский теннисист является действующим победителем Открытого чемпионата США. В финале прошлогоднего турнира он обыграл Новака Джоковича в трёх сетах со счётом 6:4, 6:4, 6:4.
US Open — 2022 пройдёт с 29 августа по 11 сентября. Общий призовой фонд соревнований составит $60 млн.
Ранее Андрей Рублёв обогнал Александра Зверева в чемпионской гонке ATP.