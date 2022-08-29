Тарпищев: Медведев — один из фаворитов US Open

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что первая ракетка мира Даниил Медведев набрал неплохую форму перед Открытым чемпионатом США — 2022.

«Медведев — один из фаворитов. По качеству его игры на предшествующих турнирах я считаю, что Даниил набрал неплохую форму», — цитирует Тарпищева «Известия».

Напомним, что российский теннисист является действующим победителем Открытого чемпионата США. В финале прошлогоднего турнира он обыграл Новака Джоковича в трёх сетах со счётом 6:4, 6:4, 6:4.

US Open — 2022 пройдёт с 29 августа по 11 сентября. Общий призовой фонд соревнований составит $60 млн.

Ранее Андрей Рублёв обогнал Александра Зверева в чемпионской гонке ATP.